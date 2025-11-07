Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da uyuşturucu operasyonu: Tam 36 kilo ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnesini aratmadı
Giriş Tarihi: 7.11.2025 14:59 Son Güncelleme: 7.11.2025 15:11

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: Tam 36 kilo ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnesini aratmadı

Burdur'da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik operasyon düzelendi.

Yapılan operasyonda R.Y., M.Y. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar ve araçlarında yapılan aramada; 36 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde gözaltına alınan R.Y., M.Y. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

