Burdur’da yasak aşk cinayetle bitti! Sanığın son sözleri pes dedirtti: “Ben kendimi savundum”

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.