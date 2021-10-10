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Giriş Tarihi: 10.10.2021 12:33 Son Güncelleme: 10.10.2021 12:33

Burdur'da yürek yakan kaza: 2 ölü...

DHA
Burdur’da yürek yakan kaza: 2 ölü...

Feci kazanın adresi Bucak ilçesiydi. Otomobilin refüje çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti...

Kaza, saat 00. 30 sıralarında Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kahveler mevkisinden Bucak'a giden 32 DT 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin altındaki refüje çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan 1,5 yaşındaki Belinay Alakaş ve Dudu Topal (50) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Topal (23), Berra Altınok (7), Türker Altınok (36) ve Tuğçe Altınok'un (29) sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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Burdur'da yürek yakan kaza: 2 ölü...
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