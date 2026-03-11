Haberler Yaşam Haberleri Burdur'daki kazada ağır yaralanmıştı: Üniversiteli Bartu yaşam savaşını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:53 Son Güncelleme: 11.03.2026 09:54

Burdur'un Bucak ilçesinde üniversite öğrencisi Bartu Efe Zengin (21), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Zengin, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
Kaza, 1 Mart saat 00.30 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunun Bucak ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bartu Efe Zengin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik uyarı levhalarına çarptı. Kazada yaralanan Zengin, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bartu Efe Zengin, dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesinin, Zengin'in organlarını bağışladığı öğrenildi.

