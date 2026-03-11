Burdur’daki kazada ağır yaralanmıştı: Üniversiteli Bartu yaşam savaşını kaybetti!

Kaza, 1 Mart saat 00.30 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunun Bucak ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bartu Efe Zengin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik uyarı levhalarına çarptı. Kazada yaralanan Zengin, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bartu Efe Zengin, dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesinin, Zengin'in organlarını bağışladığı öğrenildi.