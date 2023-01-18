Burhaniye Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Burhaniye Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Burhaniye metrobüs durağı nerede ya da Burhaniye metrobüs durağına nasıl gidilir sorularının yanıtını çeşitli nedenlerle arıyor olabilirsiniz. İstanbul'da en sık kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metrobüsdeki duraklardan biri de Burhaniye durağıdır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağından hemen önceki durak olan Burhaniye metrobüsten geçen hatlar nelerdir? Bu durağa nasıl ve hangi araçlarla ulaşım sağlayabilirsiniz? İşte yanıtı!

Burhaniye Metrobüs Durağı Nerede, Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Beylikdüzü- Söğütlüçeşme arasında giden metrobüs toplamda 44 duraktan oluşuyor. Kendine ait özel şeridi olan metrobüs İstanbul'un trafik yükünü azaltması açısından da büyük önem taşıyor. Zincirlikuyu Avcılar, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Uzunçayır, Yenibosna ve Mecidiyeköy durağı en çok kullanılan metrobüs durakları arasında yer alıyor. Bu 44 duraktan biri de Burhaniye durağıdır. Burhaniye metrobüs istasyonu, İstanbul'da İETT tarafından 3 Mart 2009'da hizmete açılan metrobüs istasyonudur. Burhaniye metrobüs istasyonu Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'nde yanyolu üzerinde yer almaktadır.

Herhangi bir sebepten dolayı Burhaniye metrobüs durağına gitmeniz gerekiyorsa nasıl gideceğinizi bilemiyorsanız işte cevabı! Burhaniye metrobüs durağına gitmek için 34A, 34AS, 34G İETT otobüslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca Burhaniye metrobüs hattına doğrudan aktarma yapabileceğiniz bir metro hattı bulunmasa da M5 metro hattı da Burhaniye metrobüs durağının yakınlarından geçmektedir.