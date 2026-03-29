RİZE'DE şiddetli burun kanaması ve akıntı şikâyetleriyle ailesi tarafından götürüldüğü özel hastanede ilaç verilen Polen Tekin (5), taburcu edildi. Kanamanın sürmesi üzerine bu kez devlet hastanesine götürülen küçük kızın burnunda tespit edilen tırnak makası zinciri ameliyatla çıkarıldı. Baba Gökhan Tekin, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek "Böyle bir ihmalkârlık olabilir mi? Özel hastaneye gidiyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Zincir, 2 yıldır burnunda ve devletimizin hastanesinde iyi bir doktorumuz zinciri ortaya çıkarıyor, kızım ölümden dönüyor" dedi. DHAeni bir araştırma, beslenme ve genetik arasındaki bağı ortaya koydu. Alzheimer riski yüksek bireylerde, yüksek miktarda işlenmemiş kırmızı et ve kümes hayvanı tüketiminin, hafıza kaybı ve demans riskini düşürebileceği saptandı. Kalp sağlığı için sınırlanması önerilen et tüketiminin, bu özel genetik grupta beyin hacmini koruduğu ve bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı gözlemlendi. Ancak uzmanlar sadece Alzheimer'a yatkınlığı bulunan gene sahip kişiler için geçerli olabileceğini ve işlenmiş etlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

