Haberler Yaşam Haberleri Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede? Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 31.7.2023 15:57 Son Güncelleme: 31.7.2023 15:57

Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede? Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bursa il sınırları içerisinde bulunan Bursa Arkeoloji Müzesi, özellikle tarihi ve kültürel dokunuşuyla tüm dikkati üzerine toplamıştır. Bursa Arkeoloji Müzesi en eski müzeler arasında bulunmasından ötürü de büyük bir öneme sahiptir. Tarihi izleri barındıran bu müzeye dair detaylar merak edilmiştir. Bursa Arkeoloji Müzesi nerede? Bursa Arkeoloji Müzesi’ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar? Buraya girişte müze kart geçiyor mu sorularının cevabı haberimizin devamında sizlerle.

Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede? Bursa Arkeoloji Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bursa'da pek çok müze bulunur. Bu müzeler arasında bulunan Bursa Arkeoloji Müzesi, yerli-yabancı pek çok turistin ilgisini çekmiştir. Türkiye'de arkeoloji müzesi olarak sayılı müzeler arasında yer alan bu müze İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Konya Arkeoloji Müzesi'nden sonra gelir. En eski müzeler arasında yer alan Bursa Arkeoloji Müzesi, pek çok ziyaretçiye kapı aralıyor. Burada çok eski yıllara dayanan fosillere denk gelmek de mümkündür. Buraya ilk defa gelecek kişiler, Bursa Arkeoloji Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularına cevap arayacaktır. Konuya dair merak edilenleri derlediğimiz Bursa Arkeoloji Müzesi nerede başlıklı yazımız sizlerle.

Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede?

Bursa'da bulunan ve en eski müzeler arasında yer alan Bursa Arkeoloji Müzesi'nin tam konumu çok sık merak edilmiştir.1904 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bir şubesi olarak kurulan Bursa Arkeoloji Müzesi, il merkezinin Kültürparkı'nda bulunur. Müze şehir merkezinde, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Müzede yer alan eserler Roma Dönemi'ne ait taş eserler ve pek çok döneme ait farklı eserler dikkat çekmiştir.

Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Arkeoloji Müzesi, bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Arkeoloji müzesi olması da buraya dair önemi daha çok arttırmıştır. Farklı bölgelerden buraya ulaşım sağlamak isteyene kişiler ise pek çok alternatifi deneyebilir. Kestel mevkisinden bu müzeye gitmek isteyen kişiler, 2 numaralı metroya binip Kültürpark durağından indiğinde müze karşıda kalacaktır. Osmangazi üzerinden buraya ulaşım sağlamak için ise, Kentmeydanı AVM önünden 9/M numaralı otobüse binebilir.

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Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede? Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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