Bursa Balıkesir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Balıkesir Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türlü ihtiyaçlar dahilinde her insan bulunduğu şehirden, farklı bir şehre seyahat edebiliyor. Bu sebepler; ticari, eğitim, sosyal yaşam, sağlık yahut tatil gibi etkenlerden oluşabilmektedir. Bu yüzden, iki kent arasında yolculuk planlayan insanlar, Balıkesir Bursa arası kaç saat olduğunu öğrenmek istemektedir. İşte detaylar...

Bursa Balıkesir Arası Kaç Km?

Marmara Bölgesi'nde, Güney Marmara kısmında konumlanmış olan Bursa ve yine Güney Marmara Bölgesi'nde konumlanmış olan Balıkesir arasında (topraklarının bir kısmı da Ege Bölgesi'nde konumlanıyor), insanlar çeşitli sebepler ile seyahat etmektedir. Bu sebeple, kişiler Bursa ve Balıkesir arasındaki kilometreyi merak ediyor. Bursa ve Balıkesir arası km; 177 olarak ifade edilmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Balıkesir Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa Balıkesir arası yolculuk mesafesi; tercih edilen güzergahların farklılıklarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Özel araç ile yapılan yolculuklar, bu güzergahlara göre 177 kilometre ya da 147 kilometre, yahut da 219 kilometre olarak sürebiliyor. Özel araç ile iki şehir arası yolculuk; 2 saat 12 dakika sürmektedir. Balıkesir ve Bursa arası bir diğer mesafe biçimi de uçuş mesafesidir. Fakat iki kentin yakınlığından dolayı uçuş ihtimali çok düşüktür.

Yine de bilinmesi için, iki kent arası uçuş mesafesinin 159 kilometre olduğunu belirtmekte fayda var. Bu uçuş ile 8 dakikalık bir sürede yolculuk tamamlanabilmektedir. En tercih edilen yolculuk türü olan otobüs yolculuğu ile de, Bursa ve Balıkesir arasındaki mesafe 155 kilometredir ve otobüs yolculuğuyla 2 saat 20 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.