Bursa baraj doluluk oranları değişti! 26 Şubat BUSKİ ile Bursa’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Bursa'da Ocak ayında yüzde 4,29 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, Şubat ayındaki yağışların etkisiyle dikkat çekici bir artış gösterdi.
26 Şubat 2026 itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 63,66 olarak kaydedildi.
10 Şubat 2026:%38,02
11 Şubat 2026:%39,89
12 Şubat 2026:%41,38
13 Şubat 2026:%%42,71
14 Şubat 2026:%44,04
15 Şubat 2026:%47,02
16 Şubat 2026:%48,87
17 Şubat 2026:%50,83
18 Şubat 2026:%52,85
19 Şubat 2026:%55,37
20 Şubat 2026:%56,56
21 Şubat 2026:%58,44
22 Şubat 2026:%59,06
23 Şubat 2026:%61,29
24 Şubat 2026:%62,62
25 Şubat 2026:%63,66