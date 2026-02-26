Haberler Yaşam Haberleri BURSA BARAJLARINDA SON DURUM: BUSKİ ile Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:59

Bursa’da baraj doluluk oranları 26 Şubat itibarıyla yeniden gündeme geldi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte kente içme suyu sağlayan barajlardaki son durum netlik kazandı. Yağışların ardından rezervlerde yaşanan değişim dikkat çekerken, vatandaşlar “Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Bursa'da içme suyu kaynaklarının güncel seviyesi belli oldu. 26 Şubat tarihli resmi verilere göre baraj doluluk oranlarında son tablo ortaya çıktı. Kentte etkili olan yağışların rezervlere yansıması yakından takip edilirken, gözler BUSKİ'nin açıkladığı güncel oranlara çevrildi.

26 ŞUBAT 2026 BURSA BARAJLARINDA SON DURUM

Bursa'da Ocak ayında yüzde 4,29 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, Şubat ayındaki yağışların etkisiyle dikkat çekici bir artış gösterdi.

26 Şubat 2026 itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 63,66 olarak kaydedildi.

BURSA BARAJLARIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ ORTALAMA DOLULUK ORANLARI (%)

10 Şubat 2026:%38,02

11 Şubat 2026:%39,89

12 Şubat 2026:%41,38

13 Şubat 2026:%%42,71

14 Şubat 2026:%44,04

15 Şubat 2026:%47,02

16 Şubat 2026:%48,87

17 Şubat 2026:%50,83

18 Şubat 2026:%52,85

19 Şubat 2026:%55,37

20 Şubat 2026:%56,56

21 Şubat 2026:%58,44

22 Şubat 2026:%59,06

23 Şubat 2026:%61,29

24 Şubat 2026:%62,62

25 Şubat 2026:%63,66

BURSA 2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Ocak 2026: %4,29
  • Şubat 2026: %63,66

