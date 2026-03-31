SON DAKİKA: CHP’li Bursa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Aile boyu yolsuzluk MASAK’a takıldı

Giriş Tarihi: 31.03.2026 15:27 Son Güncelleme: 31.03.2026 15:29

Son dakika haberi: Bursa’da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile birlikte toplam 55 kişi gözaltına alındı. MASAK tarafından yapılan ve yaklaşık 6 ay süren araştırmalarda suça konu işlem hacminin yaklaşık 16 Milyar TL’yi bulduğu, ayrıca yolsuzluktan elde edilen 213 taşınmaz ve 35 araç bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgeler, yolsuzluğun sadece belediye içi bir organizasyon olmadığını, aile ve akraba ilişkileri üzerinden yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gözler önüne serdi.

Son dakika haberi... Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu yapı, 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökeltildi.

Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından yapılan ve 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 55 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun en dikkat çekici yönü ise, gözaltı listesinde CHP'li Başkan Bozbey ile aynı soyadı taşıyan çok sayıda ismin yer alması oldu. Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile aile çevresinden isimlerin de gözaltına alınması dikkat çekti. Yolsuzlukların sadece Belediye içi bir suç organizasyonu olmadığı, ayrıca aile ve akraba ilişkileri üzerinden de vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

AKRABALAR ÜZERİNE GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİ KURULMUŞ

Gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmanın merkezinde Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kurulan Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunduğu öğrenildi. Bu şirketlerin; Mustafa Bozbey'in akrabaları ve yakınları adına kurulduğu, rüşvet olarak alınan taşınmaz devirlerinin bu şirketler üzerinden devralındığı anlaşıldı. Söz konusu iki akraba şirketinin de, gerçekte ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında "paravan" rolünü üstlendiği ortaya çıktı. Seres Gayrimenkul'ün, Bozbey'in halasının oğlu adına kayıtlı olması dikkat çekti.

Mustafa Bozbey ve kızı Side Bozbey

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN EŞİNE 60 MİLYONLUK ULTRA LÜKS VİLLA ALMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey üzerine kayıtlı ultra lüks villa dikkat çekti. Villanın paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında Seden Bozbey adına satın alındığı ortaya çıktı. Söz konusu Villanın değerinin yaklaşık 60 Milyon TL olduğu değerlendirildi. Diğer yandan Verev İnşaat şirketi yöneticilerinin de Mustafa Bozbey ile akrabalık bağlarının bulunması "örgüt yapısı" iddialarını güçlendirdi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin firari olduğu ve biri yurt dışında olmak üzere yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait adreslerde aramalar devam ediyor.

