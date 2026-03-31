SON DAKİKA: CHP’li Bursa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Aile boyu yolsuzluk MASAK’a takıldı

Son dakika haberi... Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu yapı, 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökeltildi.

Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından yapılan ve 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 55 kişi gözaltına alındı.