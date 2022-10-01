Haberler Yaşam Haberleri Bursa Bilecik Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bilecik Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:48 Son Güncelleme: 1.10.2022 16:48

Bursa Bilecik Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bilecik Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa Bilecik arası kaç km konusu iki lokasyon arasında otobüsle ya da özel araç ile seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği konulardandır. Hem yakıt tutarını hem de seyahat süresini hesaplamak adına Bursa Bilecik arası kaç saat sürüyor sorularına yanıt bulmak gerekir. Bursa’dan Bilecik’e gitmek isteyenler için yol güzergahı önemlidir. Özel araçla, otobüsle Bilecik Bursa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları haberimizde.

Bursa Bilecik Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bilecik Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa Bilecik arası kaç km sorusuna otobüs ve özel araç açısından aynı mesafe verilebilir. Ancak bu iki ulaşım şeklinde süreler birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle Bursa Bilecik arası kaç saat sürüyor sorusuna net yanıt bulmanız seyahatin gecikmemesi açısından önem taşır. Genel olarak özel araçlarla seyahatler daha kısa sürüyor. Özel araçla, otobüsle Bilecik Bursa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularını araştırdık ve haberimizde paylaştık.

Bursa Bilecik Arası Kaç Kilometredir?

Bursa Bilecik arası mesafe karayolları verilerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Bu veriler en kesin olan bilgilerdir. Bursa ve Bilecik arasındaki mesafe 97 kilometredir. Bu durum seyahat süresi üzerinde oldukça etkilidir. Mesafe bilgisi hem gidilecek yere varacağınız saati hesaplamak hem de yakıt tutarını bilmek açısından önem taşır.

Özel Araçla, Otobüsle Bilecik Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa'dan Bilecik'e gidecek olan kişiler için mesafe bilgisi önem taşır. 97 kilometrelik bir mesafede özel araçların ve otobüslerin ulaşım süresi farklıdır. Ancak ortalama olarak 1 saat 53 dakika sürmektedir. Bunun yanında otobüslerde bu süre 10 dakika kadar uzayabilir. Özel aracınız benzinli ise 6,3 litre benzin tüketir. Dizel ise 5,3 litre yakıt tüketir.

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Bursa Bilecik Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bilecik Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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