Bursa caddelerine kadın eli değiyor

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, estetik dokunuşlarla da kentin görselliğine değer katıyor.







Yıpranan kent dokularının yenilenmesi için yoğun gayret saf eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için de ön saflarda görev yapıyor.







Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamını destekleyen çalışmaları kapsamında büyük araçların gidemediği tarihi bölgelerin temizliğinde de kadınlar görev yapıyor.





Yeşil Türbe, Heykel, Tophane Meydanı, Ulucami, Orhangazi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Kent Meydanı gibi yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgeler, elektrik vakumlu temizlik makineleri ile kadınlar tarafından titizlikle temizleniyor.



