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Giriş Tarihi: 3.10.2022 17:01 Son Güncelleme: 3.10.2022 17:24

Bursa Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Bursa Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Ulaşım önce hayvancılıkla başlamıştır. Geçmişten günümüze ulaşımda büyük gelişmeler olmuştur. Kişiler gezi, iş gibi sebeplerden dolayı gideceklere yere kısa zamanda ulaşmaktadır. Uçakla, Otobüsle, özel araçla seyahatler kolaylaşmıştır. Bursa’dan Denizli’yi veya Denizli’den Bursa’yı görmek isteyenler için; Bursa Denizli arası kaç km? Özel araçla, uçakla, otobüsle Denizli Bursa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Cevapları hazırladık…

Bursa Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Bursa Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

İdeal bir ulaşım sistemi; ekonomik, konforlu, emniyetli, hızlı, az enerji tüketen olmak zorundadır. Kişiler bir yerden başka bir yere giderken bu koşulları gözardı etmemektedir. Böylece güvenli ve konforlu bir yolculuk yapılmaktadır. Bu seyahatler değişik ulaşım araçlarıyla sağlanmaktadır. Özel araçla, otobüs, feribot, tren ve uçakla Denizli Bursa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Sorularının yanıtları…

BURSA DENİZLİ ARASI KAÇ KM?

Bursa Denizli arası üç yol güzergahı bulunmaktadır. Bursa Denizli arası yol güzergahları:

D650 (Karasu/ Antalya ) üzerinden 437,9 km

D240 (İzmir Bergama/ Kütahya) üzerinden 442,5 km

O-5 ( Kocaeli ve İzmir'i bağlayan Osmangazi Köprüsü) üzerinden 453,2 km'dir.

ÖZEL ARAÇLA, UÇAKLA, OTOBÜSLE DENİZLİ BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Denizli Bursa arası özel araçla farklı yol güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlar:

Denizli Osmangazi Köprüsü üzerinden 448,7 kilometre mesafe 4 saat 40 dk.

Tavşanlı Örencik yolu üzerinden 426,8 kilometre mesafe 4 saat 40 dk. sürmektedir.

Otobüs ile Denizli Bursa arası yaklaşık 8 saat sürmektedir. Denizli Bursa arası her saat otobüs seferleri bulunmaktadır. Tren her gün sefer yapmaktadır, gidiş-dönüş güzergahı Denizli-Eskişehir-Denizli'dir. Denizli'den Bursa'ya uçakla 9 saat 30 dakika, İstanbul/Trabzon aktarmalı mesafe 15 saat 10 dakika, mesafesi toplam 265 km'dir.

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Bursa Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Bursa Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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