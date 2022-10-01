Bursa İnegöl Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İnegöl Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa İnegöl arası kaç km sorusunun yanıtını bilmek yakıt ve seyahat süresi planlamada önem taşır. Hem dizel hem de benzinli araçlarla ne kadar yakıt tüketeceğinizi bu şekilde daha iyi hesaplama şansı bulabilirsiniz. Bursa İnegöl arası kaç saat sorusu da bu açıdan dikkat edilen bir konudur. Özel araçla, otobüsle İnegöl Bursa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtlarını sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Bursa İnegöl Arası Kaç Kilometre?

Bursa'dan İnegöl'e gitmek isteyen kişiler için farklı ulaşım seçenekleri vardır. Bunlardan birisi özel araçlar diğeri de otobüstür. Her iki ulaşım aracı için mesafe aynı olsa da süre farklılık gösterir. Bursa ve İnegöl arasındaki mesafe toplamda 47 kilometredir.

Özel Araçla, Otobüsle İnegöl Bursa Arası Kaç Saat Sürer?

Özel araçla ya da otobüsle seyahat sırasında fark etmeksizin mesafe 47 kilometredir. Bu mesafeyi yaklaşık olarak 34 dakika gidebilme şansınız bulunur. Eğer dizel araç kullanıyorsanız 3,19 litre yakıt tüketmeniz gerekir. Aracınız benzinli bir araç ise tüketmeniz gereken yakıt miktarı 4,64 litredir. Bununla birlikte otobüs ile yolculuk çok az farkla özel araçtan daha uzun sürebilir. Mesafe yakın da olsa arada 6-7 dakikalık zaman farkı olabilmektedir.