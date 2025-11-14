Bursa İnegöl’de mantar zehirlenmesi: 7 kişi hastaneye kaldırıldı!

Olay, dün kırsal Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi G. (29), ağabeyi İlhan G. (34) ile birlikte ormana giderek mantar toplayıp eve getirdi. Anne Fatmagül G. (60), oğullarının topladığı mantarlarla yemek yaptı. Yemekten yiyen Hayrettin G. (62), Fatmagül G., Ferdi G., Şahin G. (27) ve İlhan G., bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran ailenin yedikleri mantardan zehirlendiği belirlendi. 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Öte yandan kırsal Çitli Mahallesi'nde yaşayan Harun G. (30) ile Alanyurt Mahallesi'nde yaşayan Kemal B. de (30) ormandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.