Bursa - İstanbul Feribot Saatleri, İstanbul Bursa Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Feribotlar Türkiye'nin genel olarak her yerinde kullanılan bir ulaşım aracı olsa da Marmara Bölgesinde genel olarak daha sık kullanılmaktadır. Çünkü genel olarak deniz ulaşımı bu bölgedeki iller ve ilçeler arasında yapılır. İstanbul – Bursa feribot hattı da karşıya geçişin yapıldığı hatlardan biridir. Hal böyle olunca da kullanılan bu feribotlar hakkında birçok soru da peşinden gelmektedir. Yazımızda bizler de Bursa – İstanbul feribot saatleri hangi aralıklardadır, Bursa – İstanbul feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bursa – İstanbul Feribot Saatleri

İstanbul ve Bursa illeri arasında doğrudan deniz ulaşımı bulunmaktadır. Deniz ulaşımı feribot ve deniz otobüsleri ile sağlanmaktadır. İstanbul Bursa Feribot seferlerini iki büyük firma olan İDO ve BUDO düzenlemektedir. Büyükçekmece – Bursa Feribot seferleri İDO tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Büyükçekmece – Bursa arası yolculuk hızlı feribot ile 95 dakika sürmektedir. Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt'tan Bursa'ya hızlı ulaşım Büyükçekmece-Bursa İDO hattı ile 1 saat 35 dakikada sağlanmaktadır. Şimdilik hafta sonunda düzenlenen Bursa-Büyükçekmece İDO hızlı feribot seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri günde karşılıklı 2′şer sefer ile yapılmaktadır.

İstanbul – Bursa Feribot Saatleri

Kalkış/Varış Yeri Kalkış Varış Gemi Tipi

Pendik/Yalova 07:00 07:45 Feribot

Yenikapı/Bursa 07:30 09:05 Feribot

Bursa/Yenikapı 07:30 09:05 Feribot

Bursa/Kadıköy 08:00 10:25 Deniz Otobüsü

Bursa/Yenikapı 08:00 10:10 Deniz Otobüsü

Armutlu/Kadıköy 08:30 10:25 Deniz Otobüsü

Armutlu/Yenikapı 08:30 10:10 Deniz Otobüsü

Armutlu T.K./Kadıköy 08:55 10:25 Deniz Otobüsü

Armutlu T.K./Yenikapı 08:55 10:10 Deniz Otobüsü

Bursa/Kadıköy 09:00 11:00 Deniz Otobüsü

Bursa/Yenikapı 09:00 10:40 Deniz Otobüsü

Bursa/Kadıköy 10:30 12:30 Deniz Otobüsü

Bursa/Yenikapı 10:30 12:10 Deniz Otobüsü

Kadıköy/Bursa 11:40 13:40 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Bursa 12:00 13:40 Deniz Otobüsü

Kadıköy/Bursa 14:10 16:10 Deniz Otobüsü

Bursa/Kadıköy 14:30 16:30 Deniz Otobüsü

Bursa/Yenikapı 14:30 16:10 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Bursa 14:30 16:10 Deniz Otobüsü

Kadıköy/Armutlu 15:00 17:00 Deniz Otobüsü

Kadıköy/Armutlu T.K. 15:00 16:45 Deniz Otobüsü

Kadıköy/Bursa 15:00 17:30 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Armutlu 15:30 17:00 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Armutlu T.K. 15:30 16:45 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Bursa 15:30 17:30 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Bursa 17:30 19:05 Feribot

Bursa/Yenikapı 18:00 19:35 Feribot

Kadıköy/Bursa 18:40 20:40 Deniz Otobüsü

Yenikapı/Bursa 19:00 20:40 Deniz Otobüsü