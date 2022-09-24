Bursa - İstanbul Feribot Saatleri, İstanbul Bursa Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Feribotlar Türkiye'nin genel olarak her yerinde kullanılan bir ulaşım aracı olsa da Marmara Bölgesinde genel olarak daha sık kullanılmaktadır. Çünkü genel olarak deniz ulaşımı bu bölgedeki iller ve ilçeler arasında yapılır. İstanbul – Bursa feribot hattı da karşıya geçişin yapıldığı hatlardan biridir. Hal böyle olunca da kullanılan bu feribotlar hakkında birçok soru da peşinden gelmektedir. Yazımızda bizler de Bursa – İstanbul feribot saatleri hangi aralıklardadır, Bursa – İstanbul feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
İstanbul ve Bursa illeri arasında doğrudan deniz ulaşımı bulunmaktadır. Deniz ulaşımı feribot ve deniz otobüsleri ile sağlanmaktadır. İstanbul Bursa Feribot seferlerini iki büyük firma olan İDO ve BUDO düzenlemektedir. Büyükçekmece – Bursa Feribot seferleri İDO tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Büyükçekmece – Bursa arası yolculuk hızlı feribot ile 95 dakika sürmektedir. Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt'tan Bursa'ya hızlı ulaşım Büyükçekmece-Bursa İDO hattı ile 1 saat 35 dakikada sağlanmaktadır. Şimdilik hafta sonunda düzenlenen Bursa-Büyükçekmece İDO hızlı feribot seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri günde karşılıklı 2′şer sefer ile yapılmaktadır.
Kalkış/Varış Yeri Kalkış Varış Gemi Tipi
Pendik/Yalova 07:00 07:45 Feribot
Yenikapı/Bursa 07:30 09:05 Feribot
Bursa/Yenikapı 07:30 09:05 Feribot
Bursa/Kadıköy 08:00 10:25 Deniz Otobüsü
Bursa/Yenikapı 08:00 10:10 Deniz Otobüsü
Armutlu/Kadıköy 08:30 10:25 Deniz Otobüsü
Armutlu/Yenikapı 08:30 10:10 Deniz Otobüsü
Armutlu T.K./Kadıköy 08:55 10:25 Deniz Otobüsü
Armutlu T.K./Yenikapı 08:55 10:10 Deniz Otobüsü
Bursa/Kadıköy 09:00 11:00 Deniz Otobüsü
Bursa/Yenikapı 09:00 10:40 Deniz Otobüsü
Bursa/Kadıköy 10:30 12:30 Deniz Otobüsü
Bursa/Yenikapı 10:30 12:10 Deniz Otobüsü
Kadıköy/Bursa 11:40 13:40 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Bursa 12:00 13:40 Deniz Otobüsü
Kadıköy/Bursa 14:10 16:10 Deniz Otobüsü
Bursa/Kadıköy 14:30 16:30 Deniz Otobüsü
Bursa/Yenikapı 14:30 16:10 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Bursa 14:30 16:10 Deniz Otobüsü
Kadıköy/Armutlu 15:00 17:00 Deniz Otobüsü
Kadıköy/Armutlu T.K. 15:00 16:45 Deniz Otobüsü
Kadıköy/Bursa 15:00 17:30 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Armutlu 15:30 17:00 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Armutlu T.K. 15:30 16:45 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Bursa 15:30 17:30 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Bursa 17:30 19:05 Feribot
Bursa/Yenikapı 18:00 19:35 Feribot
Kadıköy/Bursa 18:40 20:40 Deniz Otobüsü
Yenikapı/Bursa 19:00 20:40 Deniz Otobüsü