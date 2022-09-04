Bursa Kamp Alanları - En İyi Bursa Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Piknik yapmak, kamp yapmak, yürüyüş yapmak gibi aktiviteleri seven insanlar için Bursa kamp alanları yerli ve yabancı turistler için oldukça güzel bir seçenektir. Bursa'da bulunan kamp alanları arasında ücretli, ücretsiz, çadır ya da karavan kampı gibi farklı seçenekler bulunur. Bu seçenekleri değerlendirmek isteyen bireyler de Bursa çadır kamp alanları nerede sorunun yanıtını ve bu alanların avantaj ve dezavantajlarını bilmek, ona göre rotasını oluşturmak isterler.

Bursa Kamp Alanları

Suuçtu Şelalesi Kamp Alanı: Karadere fay hattının çökmesi ile oluşan Suuçtu Şelalesi; çam kavak ve kayın ağaçları altında pinkin yapılabilecek, çadır kurulabilecek alanları sahip. İçerisinde konaklama imkanı bulunmasa da çadır kampı yapacak bireylere uygun olarak çeşme ve tuvalet bulunmaktadır. Girişleri ücretlidir. Baraklı Göleti Kamp Alanı: Her doğa aşığının görmesi gereken bir yer olan Baraklı Göleti'nde bulunan kamp alanında çadır kampı, piknik ve trekking için alanlar mevcut. Ayrıca Baraklı Göleti kamp alanına girmek ücretsizdir ve göletin bulunduğu köyde her türlü ihtiyacınızı kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Kocayayla Doğal Park Kamp Alanı: Marmara Bölgesi'nin en yüksek yaylası Kocayayla'dır. Geniş, yeşil ve sakin olan bu alanda mangal, kamp ve bazı festivaller yapılmaktadır. Ziyaretçiler ve kampçılar için giriş ücretsizdir. Ayrıca 24 saat sıcak su, tuvalet, kafe ve market gibi imkanlar bulunur. Eşkel Köyü Kamp Alanı: Doğa ile iç içe eğlenceli zaman geçirilebilinen bir köy olan Eşkel Köyü içerisinde; plaja gidip yüzebilir, piknik yapabilir ve hem çadır hem karavan kamp yapabilirsiniz. Girişlerin ücretsiz olduğu bu alanda; kamp alanı, yürüyüş alanı, restorant ve market gibi imkanlar da bulunmaktadır. Kapanca Korsan Limanı: Karavan ya da çadır kampı için muhteşem bir yer olan Kapanca Korsan Koyu'nda dağ manzarası ve gün batımı izlenebilir. Ücretsiz şekilde kamp yapabileceğiniz bu alanda tuvalet ve çeşme ihtiyaçları için çevre köylere gitmek gereklidir. Küreklidere Şelalesi Kamp Alanı: 82 metre yükseklikten dökülen Küreklidere Şelalesi'nin etrafına kurulmuş olan bir kamo alanıdır. Doğa tutkunları için harika bir alan olan bu yerde banklar, tuvalet ve çeşme mevcut. Ancak çadır kampı yapmak için gelen bireylerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kamp alanına gelmeden önce temin etmeleri gereklidir.

Bursa Çadır Kamp Alanları Nerede?