Bursa Kütahya Arası Kaç Km? Kütahya Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Hem birbirlerine yakın konumda olan; hem de kendi bünyelerinde çeşitli güzellikler barındıran Bursa Kütahya arası kaç km olduğu, kişiler tarafından, yolculuğa çıkılmadan merak ediliyor. Sayısız mimari, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler sergileyen Bursa ile Kütahya kentlerine; gerek iş, gerek, turizm, gerek ziyaret, gerek ise hizmet sebepleriyle seyahatler gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple de, Kütahya Bursa arası kaç kilometre sorusu, özellikle de seçilecek vasıta için önem arz etmektedir. Ayrıca bu soru, iki kent arası kaç saat sürer sorusunu da cevaplar niteliktedir.

Bursa Kütahya Arası Kaç Km?

Marmara Bölgesi içerisinde bulunan Bursa ile Ege Bölgesi'nin iç kesiminde konumlanmış olan Kütahya arasındaki mesafe oldukça kısadır. İki kent arasındaki seyahat süreleri, çeşitli vasıtalara göre değişkenlik göstermektedir. Fakat km bilgisi olarak; Bursa ve Kütahya arası, karayolu ile 179 km'dir.

Kütahya Bursa Arası Kaç Kilometre?

Kütahya ve Bursa arasındaki süre, çeşitli vasıtalara göre değişkenlik göstermektedir ve süreyle birlikte kilometre de yine vasıtalara göre farklılık gösterebilmektedir. Kütahya Bursa arası 179m kilometre olarak kabul edilse de, değişkenlere göre bu rakam 183 kilometre olarak da görünebilmektedir.

Bursa Kütahya Arası Kaç Saat Sürer?

Bursa ve Kütahya arası otobüs yolculuğu ile; 3 saat 11 dakika sürmektedir. Fakat özel araç imkanı bulunan kişiler için daha kısa bir mesafe söz konusudur. Kendi özel aracı ile Bursa ve Kütahya illeri arasında seyahat planlayacak olan kişiler için, iki kent arası süre; 2 saat 33 dakika olarak bilinmektedir.