Bursa merkezli 3 ilde dev operasyon! Kurye kılığındaki gasp çetesine film gibi baskın...

Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:22

Bursa merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik baskın film sahnelerini aratmadı! Kurye kılığıyla kapı çalıp silahlı gasp yapan çetenin izini süren ekipler, İstanbul ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Kurşunlama olayının da arkasından çıkan 13 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iki ayrı suç ağı deşifre edildi.

13 ŞÜPHELİ 11 TUTUKLAMA

Bursa merkezli olarak İstanbul ve Çorum'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilk ayağında, Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemi mercek altına alındı. Yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda 9 şüphelinin birlikte hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda, eylemde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İkinci olayda ise şüphelilerin kurye kılığına girerek bir iş insanının kapısını çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte silah zoruyla içeri girerek şahsı alıkoydukları ortaya çıktı. Zanlıların mağduru zorla götürerek gasp ettiği belirlendi.

Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girdiği anlar dikkat çekerken, baskınların hızı ve koordinasyonu "film sahnelerini" aratmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

