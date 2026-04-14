Bursa merkezli 3 ilde dev operasyon! Kurye kılığındaki gasp çetesine film gibi baskın...

13 ŞÜPHELİ 11 TUTUKLAMA

Bursa merkezli olarak İstanbul ve Çorum'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilk ayağında, Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemi mercek altına alındı. Yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda 9 şüphelinin birlikte hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda, eylemde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.