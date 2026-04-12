Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı dev operasyon! Haklarında yakalama kararı verilen 15 firari yakalandı

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa merkezli olarak yürütülen operasyon kapsamında Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, "kasten öldürme", "gasp", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlardan aranan toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'inin Bursa'da, 7'sinin İstanbul'da, 2'sinin Yalova'da ve 1'inin Kırklareli'nde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.