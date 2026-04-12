Haberler Yaşam Haberleri Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı dev operasyon! Haklarında yakalama kararı verilen 15 firari yakalandı
Giriş Tarihi: 12.04.2026 13:56

Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı dev operasyon! Haklarında yakalama kararı verilen 15 firari yakalandı

Bursa merkezli dev operasyonda düğmeye basıldı! 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 15 kişi gözaltına alındı. Kasten öldürme, gasp ve uyuşturucu ticaretinde hakkında yakalama kararı verilen şüpheliler adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa merkezli olarak yürütülen operasyon kapsamında Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, "kasten öldürme", "gasp", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlardan aranan toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'inin Bursa'da, 7'sinin İstanbul'da, 2'sinin Yalova'da ve 1'inin Kırklareli'nde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı dev operasyon! Haklarında yakalama kararı verilen 15 firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz