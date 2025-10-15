Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çökertildi

Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütlerin faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.