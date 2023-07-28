Bursa Panorama Müzesi Nerede? Bursa Panorama Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bursa Panorama Müzesi nerede konusu, tarihe ilgi duyanların nasıl gidileceğine dair bilgi arayışına girdiği konulardan biridir. Bu müze, 2018 senesinden bu yana gelen ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaktadır. Müze içerisinde birçok tarihi olayın panoramik olarak anlatıldığı sergi salonları bulunmaktadır. Bursa Panorama Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi sorular, müzeye gelmek isteyenlerin araştırdığı konular arasındadır.

Bursa Panorama Müzesi Nerede?

Bu müze, Bursa'nın fethinin birbirinden farklı araçlar kullanılarak canlandırıldığı üç boyutlu bir müze olarak karşımıza çıkmaktadır. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara kısmında bulunan ve ülkemizin en kalabalık dördüncü ili olma özelliğini taşıyan Bursa şehrinin Osmangazi ilçesinde yer almaktadır. Müze içerisinde Bursa'nın fethinden önemli Osmanlı padişahlarına kadar pek çok tarihi yapıt sergilenmektedir. Tam panoramik müze olma özelliğini elinde bulunduran müzede ayrıca kütüphane, toplantı, seminer, konferans gibi etkinlik alanları da mevcuttur. Bursa şehrinin tarihine ışık tutan bu müze aynı zamanda 1326 Bursa Fetih Müzesi ismiyle de anılmaktadır. Müzenin hemen giriş kısmında şehrin fethini anlatan tanıtım videosu bulunmaktadır.

Bursa Panorama Müzesine Nasıl Gidilir?

Bu müzeye ulaşım için birbirinden farklı vasıta seçeneği bulunmaktadır. Bursa'nın Osmangazi ilçesinden gelecek olanlar toplu taşıma araçlarına binerek kolay bir biçimde ulaşım sağlayabilir. Bu ilçeden müzeye doğru hareket eden birçok otobüs mevcuttur. Metro gibi yeraltı treni kullanmak isteyen ziyaretçiler için ise Gökdere metro durağı tavsiye edilmektedir. Özel araçla gelmeyi planlayanların ise öncelikli olarak ilçede bulunan Kent Meydanı'na veya Ulu Cami'ye varış sağlamaları gerekmektedir. Bu bölgelere gelindikten sonra yürüyerek müzeye ulaşılabilmektedir. Müze merkezi bir konumda yer aldığı için ulaşım son derece rahattır. Şehir dışından gelmek isteyenlerin ise öncelikle Bursa iline varmaları, ardından özel araç, toplu taşıma araçları ya da metro ile ulaşım sağlamaları gerekir.

Bursa Panorama Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bursa Panorama Müzesi'ni ziyaret etmek için bir miktar ücret ödenmesi gerekmektedir. Kişi giriş bedeli 5 lira şeklindedir. Askeri alanda hizmet veren personellerden, öğrenci ve öğretmenlerden ise giriş bedeli olarak 2,5 lira istenmektedir. 65 yaş ve üstü bireyler, sıfır ile 12 yaş arasındaki çocuklarla birlikte engelliler, gazi ve şehit yakınlarından ise herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Müze kart sahibi olan kişiler için ise müze kart geçiyor mu konusu gündeme gelmektedir. Bu müze, müze kartın geçersiz olduğu müzeler arasında bulunmaktadır. Ayrıca müze pazartesi günleri harici diğer tüm günler sabah saat 9 ile akşam saat 5 buçuk arası ziyaretçi kabul etmektedir. Müze ziyaret saatleriyle ilgili en önemli bilgilerden biri ise Cuma günleri öğlen saat 1 ile 2 arası öğle tatiline girmesidir. Bu saatler içerisinde ziyaretçi alınmamaktadır.