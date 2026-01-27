Haberler Yaşam Haberleri Bursa sahilinde renkli görüntüler: Fotoğraf çekmek isteyen çifte 'Patili' destek!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:36 Son Güncelleme: 27.01.2026 16:38

Bursa sahilinde renkli görüntüler: Fotoğraf çekmek isteyen çifte 'Patili' destek!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, çevrede kendilerine yardımcı olacak kimseyi bulamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

İHA Yaşam
Deniz kenarındaki oturma alanında sakin şekilde duran bir kediyi 'tripod' gibi kullanan çift, telefonlarını kediye yaslayarak fotoğraf çekti. O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, kedinin yerinden kıpırdamadan durması ise gülümsetti.

PATİLİ 'FOTOĞRAF ASİSTANI'

Çift, kedinin sakinliği sayesinde istedikleri fotoğrafı çekmeyi başarırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, Mudanya sahilindeki sevimli kedi ise günün en ilginç "fotoğraf asistanı" oldu.

