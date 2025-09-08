Bursa Şehidine ağlıyor... Şehit Emniyet Amirinin evinde yas

İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne sabah saatlerinde, Lise 3'ncü sınıf öğrencisi Eren Bigül isimli saldırgan tarafından yapılan pompalı tüfekli saldırıda 2 Polisimiz Şehit olurken, 1'i ağır 2 Polisimiz de yaralandı. Şehitlerimizden biri olan 1'nci Sınıf Emniyet Amiri Muhsin Aydemir'in Bursalı olduğu öğrenildi.

Şehidin Bursa'da baba ocağına ulaşan şehadet haberi kenti yasa boğdu. İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde yaşayan baba ocağı, yüzlerce vatandaşın taziye ziyaretiyle dolup taştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, taziyeleri güçlükle ayakta durarak kabul etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Şehidin Baba ocağına gitti. Muhsin Aydemir'in baba evinde Kuranı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.