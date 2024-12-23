Bursa Sivas Arası Kaç Km? Sivas Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas ise Anadolu'nun derinliklerinde, Türk tarihinin önemli duraklarından biri olarak parlayan bir şehirdir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan bu şehir, tarihî medreseleri, camileri ve kaleleriyle Anadolu'nun kimliğini yansıtır. Sivas, yalnızca tarihî yönüyle değil, aynı zamanda bozkırın ortasındaki doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Bursa Sivas arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu iki farklı coğrafyanın sunduğu güzelliklere şahit olma fırsatını beraberinde getirir.

Bursa Sivas Arası Kaç Km?

Bursa ile Sivas arasındaki mesafe, kara yolu üzerinden yaklaşık 858 kilometredir. Bu mesafeyi katetmek için genellikle Eskişehir ve Ankara üzerinden geçen modern otoyollar tercih edilir. Bu güzergah, rahat bir yolculuk sunarken, çeşitli şehirlerin doğasını ve yerel yaşamını gözlemleme fırsatı verir.

Sivas Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa ile Sivas arasındaki kara yolu yolculuğu, özel araçla genellikle 10-11 saat sürmektedir. Yol boyunca trafik yoğunluğu, hava koşulları ve mola süreleri bu süreyi etkileyebilir. Otobüsle yapılan seyahatlerde ise süre biraz daha uzundur ve genellikle 12-13 saat arasında değişir. Otobüs yolculuğunda verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklar, bu sürenin uzamasına sebep olur.