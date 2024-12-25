Bursa Tekirdağ Arası Kaç Km? Tekirdağ Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Tekirdağ ise Marmara'nın diğer yakasında, mavi ve yeşilin buluştuğu bir sahil şehridir. Kendine has rüzgarıyla ünlü olan bu şehir, Trakya bölgesinin tarım merkezlerinden biridir. Özellikle üzüm bağları ve şarap üretimiyle tanınan Tekirdağ, aynı zamanda köftesiyle de Türkiye çapında bir üne sahiptir. Şehir, sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları, ferah manzaraları ve samimi atmosferiyle ziyaretçilerini kendine çeker. Bursa Tekirdağ arası kaç km ve kaç saat sürer soruları bu iki şehrin birbirine uzanan köprüsüdür.

Bursa Tekirdağ Arası Kaç Km?

Bursa ile Tekirdağ arasındaki mesafe, kara yolu üzerinden yaklaşık 290 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergaha göre küçük değişiklikler gösterebilir. İstanbul üzerinden geçen modern otoyol bağlantıları genellikle en sık kullanılan rotadır. Yol boyunca, Marmara Denizi'nin eşsiz manzaralarını izlemek ve mola noktalarında kısa dinlenmeler yapmak bu yolculuğu daha keyifli hale getirir.

Tekirdağ Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa ile Tekirdağ arasındaki yolculuk süresi, özel araçla ortalama 4-5 saat sürmektedir. Bu süre, trafik yoğunluğu ve yol koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Otobüsle yapılan seyahatlerde ise süre biraz daha uzayabilir ve genellikle 5-6 saat arasında değişir. Otobüs yolculuğunda verilen molalar ve güzergah boyunca yapılan duraklamalar bu süreyi etkiler.