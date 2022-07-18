Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Bursa ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Bursa Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|75+2
70+2
60+2
—
|77
72
62
—
|62.375
72.110
83.700
—
|441,08120
390,83548
358,82749
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|84.353
85.474
84.300
81.967
|416,18341
375,31798
358,08601
352,87811
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|55+2
50+2
—
—
|57
52
—
—
|96.018
108.338
—
—
|403,80812
352,73220
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|110.252
105.318
91.600
86.285
|389,57363
355,51274
350,31624
348,16108
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.353
117.334
103.000
97.194
|383,94990
344,87126
338,64886
337,08531
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3
90+3
80+2
—
|93
93
82
—
|116.652
97.648
63.900
—
|383,66275
362,80119
383,01379
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|177.547
208.799
199.000
160.686
|337,94539
291,14105
279,41914
286,41417
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|217.323
209.535
92.700
76.971
|316,38498
290,83261
349,15672
358,52097
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|218.180
225.612
203.000
161.737
|315,97531
284,40024
278,12503
285,72270
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomühendislik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|244.068
253.125
231.000
—
|304,28802
274,58470
267,40094
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|247.565
—
—
—
|302,82796
—
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|295.071
296.841
299.000
—
|284,89146
261,44584
248,19867
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
15+1
15+1
15+1
|21
16
16
16
|301.739
318.902
342.000
249.297
|282,63137
255,78835
238,91766
245,07438
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30+1
30+1
20+1
—
|31
31
21
—
|337.722
348.651
333.000
—
|271,47637
248,79599
240,65221
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|344.835
379.085
390.000
260.105
|269,44759
242,43965
229,52555
236,95402
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|347.671
322.153
264.000
179.298
|268,67478
254,95849
257,23464
274,86669
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|400.890
415.128
424.000
279.373
|255,36883
235,63922
209,79318
229,48151
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|25+1
40+1
50+2
50+2
|3
8
28
52
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
220.301
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,71406
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Polimer Malzeme Mühendisliği
|SAY
|30+1
35+1
50+2
50+2
|14
17
23
36
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|80+2
80+2
60+2
—
|82
82
62
—
|51.767
54.074
54.000
—
|389,36044
375,27907
362,30855
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|309.818
293.029
302.000
205.994
|295,83510
286,66815
272,91626
283,90619
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|378.979
353.749
355.000
197.891
|281,52821
275,03365
263,59303
308,58789
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|381.361
361.701
380.000
201.922
|281,08862
273,64167
259,66379
307,05487
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|510.499
535.678
—
—
|259,89878
249,15852
—
—