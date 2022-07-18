Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Bursa ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı