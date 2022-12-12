Bursa TOKİ konutlarıyla donatılıyor

Hükümet dar ve orta gelirlilerin konut sahibi olması için tüm imkânları seferber ederken, TOKİ, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanlarda yeterli ve nitelikli sosyal konutlar üreterek özellikle konutu olmayan vatandaşlara az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle kira öder gibi maliyetine ev sahibi olmaları için faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılı için Binlerce vatandaşı konut sahibi yapacak olan Toplu Konut seferberliğinde birçok ilde başvuru kabul edilenler belirlenirken, vatandaşı da kura heyecanı sardı.Nilüfer'in Gökçeköy-Yolçatı bölgesinde bin 400 konut inşa edilecek. 100 bini aşkın kişinin başvurusu kabul edildi.Kestel'in Seymen Mahallesi'ne yapılacak 750 konut için 14 bin kişi başvuru kabul edildi.İnegöl, Karalar Mahallesi'ne yapılacak 480 konut için 13 bin 700 başvuru kabul edildi.Karacabey'in Yenikaraağaç Köyü'ne yapılacak 3 bin 316 konut için ise 11 bin 200 kişinin başvurusu kabul gördü. Gürsu'nun Dışyaka Köyü'ne yapılacak 360 konut için 4 bin 400 kişinin başvurusu kabul edildi.Mustafakemalpaşa'nın Yalıntaş bölgesine yapılacak 400 konut için yaklaşık 2 bin 600 kişinin başvurusu olur aldı.Orhangazi'nin Arapzade Mahallesi'ne yapılacak 150 konut için yaklaşık 7 bin 600 kişinin başvurusu kabul edildi.Yenişehir Subaşı Mahallesi'ne yapılacak 140 konut için yaklaşık bin 900 kişinin başvurusu kabul gördü.Orhaneli'de 268 adet konutun yapılacak. 941 kişinin başvurusu kabul edildi.Keles'te yapılacak 140 konut için 750 başvuru kabul edildi.Harmancık'a inşa edilecek 150 konut için yapılan başvurulardan 222'si kabul edildi.Büyükorhan Orhan Mahallesi'ne yapılacak 96 konut için 141 başvuru kabul gördü.