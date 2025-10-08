Bursa ve Ankara’dan sonra şimdi de Edirne! Su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi: Saatlerce kuyrukta beklediler!

"EDİRNE BELEDİYESİ'NİN BÜYÜK BİR AYIBIDIR BU"

Mahallelilerden Orçun Utan, "2 günden beri sularımız kesik, belediyeyi arıyoruz ama hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyoruz. Başka birimleri arıyoruz, yönlendirme yapılmasını istiyoruz, hiçbir şekilde yönlendirme yapılmıyor. Ne zaman suların geleceği hakkında bilgi verilmiyor. Kaç gündür yağmur yağıyor, adeta 'yağmurlu havada size su yok' dendi bize. Buradan Belediye Başkanı Filiz Gencan'a seslenmek istiyorum; keşke diğer mahallelere gösterilen ilgiyi bizim mahallemize de gösterseler. Kenar mahalleyiz diye geride tutuluyoruz, önem verilmiyor, ilgilenilmiyor. Sözler veriliyor, tutulmuyor. Millet bidonlarla buradan köpeklerin, kedilerin su içtiği yerden su taşıyorlar evlerine. Gerçekten vicdanları rahatsa başka bir şey demek istemiyorum. Edirne Belediyesi'nin büyük bir ayıbıdır bu" dedi.