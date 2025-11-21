Bursa ve Balıkesir’deki kazalarda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Bursa-Yalova Karayolu Dürdane rampasında aynı yönde ilerleyen işçi servisleri ile 1 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Sezai Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Servislerde bulunan 13 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumunun ciddiyetini koruyanların olduğu öğrenildi.

Balıkesir Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise, Mert Uslu yönetimindeki 10 ED 43 plakalı otomobil Şeker Fabrikası önünde A.A.K.'nın kullandığı 22 AED 848 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki kaza ile ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

