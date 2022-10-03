Bursa Yalova Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Yalova Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kişiler için ulaşım, düşük maliyetli ve kaliteli olmalıdır. Kaliteli bir ulaşım; zamandan tasarruf, vaktinde erişebilmektir. Bu koşullarda yeni teknolojilerle, en kısa ve kaliteli yol, araçlar tercih edilmektedir. Kişiler seyahatten önce ya da seyahatten sonra kullanacağı yol güzergahı ile ilgili soruları hakkında navigasyon veya başka kaynaklardan bilgi alabilmektedir. Bizde Yalova Bursa arası Otobüsle, uçakla, özel araçla Yalova Bursa arası kaç km ve kaç saat sürer? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık…

BURSA YALOVA ARASI KAÇ KM?

Bursa Yalova arası yolculuk yapmak isteyenler için iki farklı yol güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlar;

D575/E881 üzerinden 68,5km

O-5/Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinden 81,3km'dir

ÖZEL ARAÇLA, UÇAKLA, OTOBÜSLE YALOVA BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Özel araçla Yalova'dan Bursa'ya iki farklı yol güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlar:

D575/E881 ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu/O-5 üzerinden 71 kilometre, 58 dakika,

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu/O-5 üzerinden 83 kilometre, 1 saat sürmektedir.

Yalova Bursa arası otobüs yolculuğu ortalama 1saat 15 dakika sürmektedir. Her saat seferleri bulunmaktadır. Yalova Bursa arası tren ve uçak seferleri yoktur.