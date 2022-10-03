Haberler Yaşam Haberleri Bursa Yalova Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Yalova Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 17:04 Son Güncelleme: 3.10.2022 17:24

Bursa Yalova Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Yalova Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sosyal ve kültürel zenginlikleri tanıma isteği ve ticari faaliyetler turizmi oluşturmuştur. Gelişen ulaşım imkanları ile turizm gelişme göstermiş, insanlar arasında kültür ve iletişim çoğalmıştır ve şehirler kalabalıklaşmış, ulaşım zorlaşmıştır. Bu sorunu çözecek teknolojiler üretilmektedir. Kişiler ulaşım ihtiyaçlarını Özel araç, uçak ve otobüsle sağlamaktadır. Bursa’dan Yalova’ya ya da Yalova’dan Bursa’ya gitmek isteyenler için; Bursa Yalova arası kaç kilometre? Özel araçla, uçakla, otobüsle Yalova Bursa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Sorularının yanıtları...

Bursa Yalova Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Yalova Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kişiler için ulaşım, düşük maliyetli ve kaliteli olmalıdır. Kaliteli bir ulaşım; zamandan tasarruf, vaktinde erişebilmektir. Bu koşullarda yeni teknolojilerle, en kısa ve kaliteli yol, araçlar tercih edilmektedir. Kişiler seyahatten önce ya da seyahatten sonra kullanacağı yol güzergahı ile ilgili soruları hakkında navigasyon veya başka kaynaklardan bilgi alabilmektedir. Bizde Yalova Bursa arası Otobüsle, uçakla, özel araçla Yalova Bursa arası kaç km ve kaç saat sürer? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık…

BURSA YALOVA ARASI KAÇ KM?

Bursa Yalova arası yolculuk yapmak isteyenler için iki farklı yol güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlar;

D575/E881 üzerinden 68,5km

O-5/Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinden 81,3km'dir

ÖZEL ARAÇLA, UÇAKLA, OTOBÜSLE YALOVA BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Özel araçla Yalova'dan Bursa'ya iki farklı yol güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlar:

D575/E881 ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu/O-5 üzerinden 71 kilometre, 58 dakika,

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu/O-5 üzerinden 83 kilometre, 1 saat sürmektedir.

Yalova Bursa arası otobüs yolculuğu ortalama 1saat 15 dakika sürmektedir. Her saat seferleri bulunmaktadır. Yalova Bursa arası tren ve uçak seferleri yoktur.

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Bursa Yalova Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Yalova Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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