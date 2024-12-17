Bursa’da 15 öğrenci zehirlendi

Bursa Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda zehirlenme vakası meydana geldi. 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası, Bursa Güneştepe Mahallesi'nde yer alan Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda da kutlandı. Evden sınıfa yemek getiren öğrenciler sınıfta hep birlikte yemeklerini yedi. Ancak yenilen yemekler sonrası bazı öğrencilerde mide bulantısı kusma gibi şikayetler görülmeye başlandı.Bunun üzerine okul yönetimi hmen 112 sağlık ekiplerini okula çağırdı.

8 Ambulansın sevk edildiği okulda yaklaşık 15 öğrencinin yedikleri yemeklerden zehirlendikleri anlaşıldı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililerin, Yerli Malı Haftası için evden getirilen çiğ köfte, cantık, yoğurtlu makarna ve tavuk gibi yiyeceklerden numune aldıkları öğrenildi.