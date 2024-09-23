Bursa’da 195 bin TL değerinde cep telefonu çalmışlardı: 3 çocuktan 2’si yakalandı!

Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasına 20 Eylül'de saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı.
2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mağaza sorumlusunun ihbarı sonrası adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
'DİĞER ÇOCUĞUN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerden Y.K. ile H.F.'yi çaldıkları 3 cep telefonu ile yakaladı.