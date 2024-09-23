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Giriş Tarihi: 23.9.2024 09:36

Bursa'da 195 bin TL değerinde cep telefonu çalmışlardı: 3 çocuktan 2'si yakalandı!

Bursa'da girdikleri mağazadan 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu çalıp, kaçan 3 şüpheliden 13 yaşındaki Y.K. ile 12 yaşındaki H.F. yakalandı. İşte detaylar...

DHA
Bursa’da 195 bin TL değerinde cep telefonu çalmışlardı: 3 çocuktan 2’si yakalandı!

Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasına 20 Eylül'de saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı.

2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağaza sorumlusunun ihbarı sonrası adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'DİĞER ÇOCUĞUN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerden Y.K. ile H.F.'yi çaldıkları 3 cep telefonu ile yakaladı.

Cep telefonları mağazaya teslim edilirken, 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Bursa'da 195 bin TL değerinde cep telefonu çalmışlardı: 3 çocuktan 2'si yakalandı!
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