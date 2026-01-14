Bursa’da 20 günde 400 kez kapısı çalınmıştı: Arkadaşlarına da musallat oldular! ’Ne olur beni arama’

AKILALMAZ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze'de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti" dedi.

Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenilirken, apartman önünde yan yana sıralanan çok sayıda motokuryeyi cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yalçuva, savcılığa suç duyurusunda bulundu.