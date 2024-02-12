Bursa’da 3 çocuk market sahibini bıçakladı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Kahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Eski bir polis memuru olan market sahibi Emrah Özbudak (30), iddiaya göre 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı. Öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16) marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırdı.