Bursa’da 3 kişi sopalarla darp edildi

Giriş Tarihi: 6.04.2026 05:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi sopalarla darp edildi.

İHA
Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada sopalarla darp edilen Berat A. (20), Bünyamin Y. (19) ve Yusuf Y. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

