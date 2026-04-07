Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü: Talihsiz yavru ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 21:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk iddiaya göre tırmandığı balkon demirinde dengesini kaybederek 4 metreden aşağı çakıldı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 yaşındaki Sami A., dairenin balkonunda oynadığı sırada demirlere tırmandı.

Dengesini kaybeden küçük çocuk yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Babası tarafından kucağa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan ilk tetkiklerin ardından kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edilmesi üzerine ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

