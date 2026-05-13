Bursa’da 6 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar, alevler ve kırılan pencere camları mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, binanın çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.