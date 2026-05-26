Bursa’da 7 ay sonra barajlar doldu taştı: Kontrollü su tahliyesi başladı!

Geçtiğimiz yıl sonbaharda Bursa'nın önemli içme suyu kaynaklarından olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik seviyelerin altına düşmüş, kent genelinde kesinti gerçekleştirilmişti. Baraj havzalarında çatlayan zeminler ve kuruyan alanlar dikkat çekerken, "Bursa susuz mu kalacak?" sorusu kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.