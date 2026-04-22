Bursa’da 7 katlı binada büyük panik: İstinat duvarı çöktü!

Olay, Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, şiddetli yağışın etkisiyle yandaki sitenin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme sırasında site sakinleri panik yaşarken, bazı vatandaşlar deprem olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attı.
2 BLOK TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Oluşabilecek risklere karşı 2 blok tedbir amaçlı tahliye edildi.
CAN KAYBI YOK
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç yaptığı açıklamada, "Bölgede etkili yağış olması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerimiz sahada şu anda görev yapıyor. Çok şükür can kaybı yok fakat araç ve evlerde hasar var. Şu anda 2 blok tahliye edildi" ifadelerini kullandı.