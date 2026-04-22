Bursa’da 7 katlı binada büyük panik: İstinat duvarı çöktü!

CAN KAYBI YOK

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç yaptığı açıklamada, "Bölgede etkili yağış olması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerimiz sahada şu anda görev yapıyor. Çok şükür can kaybı yok fakat araç ve evlerde hasar var. Şu anda 2 blok tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör