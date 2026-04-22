Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da 7 katlı binada büyük panik: İstinat duvarı çöktü!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:45 Son Güncelleme: 22.04.2026 16:03

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Gürültüyle sarsılan bina sakinleri deprem olduğunu zannederken, olayda can kaybı yaşanmadı, 2 dairenin balkonu yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, şiddetli yağışın etkisiyle yandaki sitenin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme sırasında site sakinleri panik yaşarken, bazı vatandaşlar deprem olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attı.

2 BLOK TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Oluşabilecek risklere karşı 2 blok tedbir amaçlı tahliye edildi.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 araçta maddi hasar oluştu. Bölgede zaman zaman taş parçalarının düşmeye devam ettiği, duvarda yeni kopmaların yaşanabileceği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

CAN KAYBI YOK

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç yaptığı açıklamada, "Bölgede etkili yağış olması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerimiz sahada şu anda görev yapıyor. Çok şükür can kaybı yok fakat araç ve evlerde hasar var. Şu anda 2 blok tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
