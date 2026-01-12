Bursa’da 7 katlı otelde yangın paniği

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri yapılırken, binayı saran dumanın da tahliyesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada binada konaklayanlar ise karşı caddede bulunan aynı firmaya ait bir başka otele yerleştirildi. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.