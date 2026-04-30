Bursa’da ablasının davasını aldığı için öldürülmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

ABD'DE YÜKSEK LİSANS YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Avukat kızı Hatice Kocaefe'nin ölümüne, diğer kızı Elif Çalışkan'ın ise yaralanmasına tanık olan Rahmi Kocaefe, evinde taziyeleri kabul etti. Rahmi Kocaefe, yaptığı açıklamada hayat dolu olan kızının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Hatice, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde Erasmus yaptı. Ardından yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yaptı, Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya'da yapılan bir toplantıya katılmıştı" dedi.