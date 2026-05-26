Bursa’da acı olay: Temizlik yaparken 2’nci kattan düşen kadın öldü

Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:31

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bayram temizliği yaptığı sırada ikinci kattaki evinin pencerelerinden cam silen Yücel Sığın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sığın’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

CAM SİLERKEN DÜŞTÜ

Bayram temizliği yapan Yücel Sığın, camları silerken dengesini kaybedip, ikinci katın penceresinden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sığın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sığın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
