Bursa’da aile vahşeti: Yeğenini öldürdü, kardeşi ve damadını ağır yaraladı!

Olay, Harmancık ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Çobanlık yaptığı belirtilen Ayşe Eken ve annesi Cennet Eken ile evlerine gelen dayısı Ahmet Aslan arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Aslan, aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni Ayşe Eken'i boğazından bıçakladı. Aslan, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Cennet Eken ile olay sırasında evde bulunan kendi damadı Engin Göç'ü de bıçakla yaraladı.
Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet Aslan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayşe Eken'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.