Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz ölüm! Başı çekyata sıkışmış halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 20.8.2025 18:30 Son Güncelleme: 20.8.2025 21:00

Bursa’da akılalmaz ölüm! Başı çekyata sıkışmış halde ölü bulundu

Bursa’da yaşayan ve kahvehane işleten 23 yaşındaki Mehmet Sargın, sabah işe gitmedi. Oğlunu uyandırmak için eve gelen baba, korkunç manzarayla karşılaştı. Oğlunu, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü buldu.

Remzi YILMAZ
Bursa’da akılalmaz ölüm! Başı çekyata sıkışmış halde ölü bulundu

Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sargın (23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile yaşadığı evine gitti. Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin birinci katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için alt kata indi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Oğlu Mehmet'i başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde bulan baba, 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da akılalmaz ölüm! Başı çekyata sıkışmış halde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz