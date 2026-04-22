Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık! 580 saatlik görüntü incelendi, milyonluk dolandırıcı böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:38 Son Güncelleme: 22.04.2026 10:36

Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık! 580 saatlik görüntü incelendi, milyonluk dolandırıcı böyle yakalandı!

Bursa'da pes dedirten olay! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradığı çifti yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandıran şüpheli, yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık! 580 saatlik görüntü incelendi, milyonluk dolandırıcı böyle yakalandı!
  • ABONE OL

Olay, 14 Nisan'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. (80) ile eşi N.T.'yi (59) telefonla arayan kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları' yalanıyla korkuttu. Bir şüpheli, E.T.'yi yönlendirip adliyeye gitmesini sağladı.

2 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI

Evde yalnız kalan N.T.'nin yanına giden şüpheli, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 adet Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saatini alıp, ayrıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayın çiftin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.B. (40) olduğunu belirledi. H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık! 580 saatlik görüntü incelendi, milyonluk dolandırıcı böyle yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA