Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık | Beyaz eşya bayisinde ’kredi’ oyunu: Vurgunun boyutu milyonlar olabilir!

Alınan bilgiye göre, İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında yüzlerce müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİYORDU

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis tarafından Bilecik yolu üzerinde gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN OLABİLİR!

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi.