Bursa’da akılalmaz olay: Aynı apartmanda 5’inci kez yangın çıktı!

"BU BİNA SANKİ LANETLİ"

Mahalle sakinleri ise apartmanda yaşanan bu dördüncü yangının artık tesadüf olamayacağını söyleyerek endişelerini dile getirdi. "Bu bina sanki lanetli, her gün bir yangın çıkıyor. Artık korkarak yaşıyoruz" diyen komşular, olayın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.