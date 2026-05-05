Bursa'da akılalmaz olay: Dini nikahlı eşinden 5 aydır haber yok! "Onu değil karnındaki çocuğumu arıyorum"

"ÇOCUĞUMU BİYOLOJİK TEST İÇİN ARIYORUM"

Asıl amacının S.M.'yi bulmak değil, çocuğuna ulaşmak olduğunu söyleyen Bağcı, "Böyle bir insanı kimse istemez. Benim tek bir beklentim var. Tek isteğim biyolojik test. Onun görüştüğü insanları, geriye kalan her şeyi yakaladım. Bir insana ithamda bulunurken, elinde belge olmadan ithamda bulunulmaz. Ben bu belgeleri 5 ay işe gitmeyip, arayarak elde ettim. Gerekirse bir ömür uğraşırım. 5 ay önce, 'Babama gidiyorum' diyerek çıktı. Şubat ayında doğurması gerekiyordu. Kendisine ulaşamıyorum. Kaybolan eşimi değil de karnındaki çocuğumu biyolojik test için arıyorum. Çocuk benimse sahip çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör